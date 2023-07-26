مسؤولون أمريكيون يلتقون وفدا من طالبان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين من الولايات المتحدة سيجتمعون هذا الأسبوع مع وفد من حركة طالبان الأفغانية، في قطر؛ لمناقشة الأمن وقضايا حقوقية.

وقالت الوزارة إن توماس وست المبعوث الخاص لأفغانستان، ورينا أميري المبعوثة الخاصة لحقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان، سيتواجدان في العاصمة القطرية من 26 إلى 31 يوليو تموز، وسيلتقيان وفدا من طالبان.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن المسؤولين الأمريكيين سيلتقيان إلى جانب ممثلي حركة طالبان "خبراء فنيين" من وزارات أفغانية رئيسية، وسيبحثان قضايا الأمن والمخدرات وحقوق النساء.