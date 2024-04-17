خبراء إيرانيون يرسمون سيناريوهات الرد الإسرائيلي

ولفت إلى أنه "لا يستبعد الرد الإسرائيلي ضد إيران"، مبيناً "من الممكن أن يكون رد فعل إسرائيل على نفس مستوى رد فعل إيران، أي أنها ستفعل نفس الأشياء التي فعلتها إيران أو سترد بأي طريقة أخرى".

وأضاف: "الحقيقة هي أن هناك مجموعات مختلفة لها طرق تفكير مختلفة في إسرائيل، ومن الطبيعي أن الجماعات اليمينية المتطرفة، مثل وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تريد ردود فعل قوية للغاية، لكن يد إسرائيل ليست مفتوحة والضغوط من الولايات المتحدة، إلى جانب مطالب الدول الأوروبية المرتكزة على ذلك، ألا ترفع إسرائيل من مستوى التوتر، ونظراً لهذه الظروف، تواجه إسرائيل قيوداً ولا يمكنها بسهولة ترك جميع الخيارات على الطاولة، ولهذا السبب، أعتقد أن خيار مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية مستبعد".

الخيارات المطروحة أمام إسرائيل

بدوره، رأى الخبير الإيراني في قضايا غرب آسيا علي رضا تقوي في حديثه، أن الخيارات المطروحة أمام إسرائيل للرد المحتمل على إيران محدودة.

وقال تقوي في حديث لـ"إرم نيوز": "يمكن أن يكون الرد الإسرائيلي يشمل الهجوم السيبراني، أو العمليات التخريبية والإرهابية، أو الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا، أو هجوم مباشر على الأراضي الإيرانية دون أن يستهدف المنشآت النووية".

واعتبر تقوي أن "هجوم إسرائيل المباشر على إيران هو غباء محض وغير عقلاني لأن هذا النظام لا يستطيع أن يتسامح مع تلقي 1000 صاروخ باليستي و2000 طائرة مسيرة في نفس الوقت".

إيران لن تتسامح والرد سيكون بالمثل

بدوره، قال عضو لجنة الأمن القومي الإيراني في البرلمان جليل رحيمي جهان آبادي، إن "أي هجوم إسرائيلي سواء كان على منشآت نووية أو غيرها سيواجه برد حاسم وقوي ومباشر".

وأشار جهان آبادي في تصريحه "إرم نيوز" إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية أكبر بكثير من مجرد التحذير الذي وجهته إلى إسرائيل، لافتاً إلى أنه "بعد رد إيران، ظهرت موجة من السعادة والأمل في نفوس الناس بأننا لم نذل في الشرق الأوسط، وعندما اغتيل كبار مسؤولينا في سوريا وفي نفس مدينة طهران، نشأ شعور في المجتمع أدى إلى الشعور بالضعف، لكن الضربة الأخيرة قلبت كل الموازين".

ولفت إلى أن "عملية الوعد الصادق، جعلت إسرائيل تتفاجئ بالهجمة الإيرانية"، منوهاً "رغم أن هذا الرد كان من الممكن أن يأتي من حلفاء إيران لكنها قررت التنفيذ بنفسها وتضرب العمق الإسرائيلي مباشرة".

وعن إمكانية مهاجمة منشآت نووية إيرانية، أجاب جهان آبادي "هذا مستبعد وإن حصل فسوف تهاجم إيران منشآت نووية إسرائيلية، لأن الرد سيكون بالمثل في المرحلة المقبلة".