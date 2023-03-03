بعد أول لقاء منذ تفجر صراع أوكرانيا.. حرب كلامية بين بلينكن ولافروف

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة، بالنفاق بعد أن قال نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا يجب السماح لروسيا بالإفلات من العقاب على شن حرب في أوكرانيا، وذلك خلال منتدى أمني حضراه في نيودلهي، اليوم الجمعة.

وحضر المسؤولان الروسي والأمريكي اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في العاصمة الهندية هذا الأسبوع، والتقيا وجها لوجه للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام.