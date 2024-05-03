تحسباً لهجمات.. إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى مالمو السويدية

نصحت إسرائيل مواطنيها، يوم أمس الخميس، بعدم السفر إلى مالمو خلال الفترة من (7 -11) مايو الجاري؛ إذ تستضيف فيها المدينة السويدية فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، محذرة إياهم من خطر تعرضهم لهجمات في ظل الأوضاع الراهنة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قوله، في بيان، إنه في ضوء "الدعوات التي أُطلقت لمهاجمة يهود وإسرائيليين"، ورغبة بعض الجهات بتنظيم "تظاهرات مناهضة لإسرائيل"، فإنه يخشى أن "تستغل خلايا إرهابية التظاهرات والمناخ المناهض لإسرائيل لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين قصدوا السويد لحضور مسابقة يوروفيجن".

وأضاف المجلس أنه قرر بناء على ذلك، رفع مستوى تحذير السفر إلى مالمو من المستوى 2 (تهديد محتمل) إلى المستوى 3 (تهديد معتدل).

وأوضح أن رفع مستوى التحذير يتعلق حصرًا بمدينة مالمو، حيث تقيم جالية عربية كبيرة.

ودعا الإسرائيليين الذين يخططون حاليًا للسفر إلى مالمو لحضور مسابقة يوروفيجن إلى إعادة النظر في مخططاتهم.