تحسباً لهجمات.. إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى مالمو السويدية
نصحت إسرائيل مواطنيها، يوم أمس الخميس، بعدم السفر إلى مالمو خلال الفترة من (7 -11) مايو الجاري؛ إذ تستضيف فيها المدينة السويدية فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، محذرة إياهم من خطر تعرضهم لهجمات في ظل الأوضاع الراهنة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قوله، في بيان، إنه في ضوء "الدعوات التي أُطلقت لمهاجمة يهود وإسرائيليين"، ورغبة بعض الجهات بتنظيم "تظاهرات مناهضة لإسرائيل"، فإنه يخشى أن "تستغل خلايا إرهابية التظاهرات والمناخ المناهض لإسرائيل لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين قصدوا السويد لحضور مسابقة يوروفيجن".
وأضاف المجلس أنه قرر بناء على ذلك، رفع مستوى تحذير السفر إلى مالمو من المستوى 2 (تهديد محتمل) إلى المستوى 3 (تهديد معتدل).
وأوضح أن رفع مستوى التحذير يتعلق حصرًا بمدينة مالمو، حيث تقيم جالية عربية كبيرة.
ودعا الإسرائيليين الذين يخططون حاليًا للسفر إلى مالمو لحضور مسابقة يوروفيجن إلى إعادة النظر في مخططاتهم.
كما طلب المجلس من الإسرائيليين الذين سيسافرون رغم ذلك إلى مالمو أن يحمّلوا على هواتفهم المتنقلة تطبيقًا طوره الجيش الإسرائيلي لتحذير سكان الدولة العبرية عند وقوع أي هجوم أو قصف؛ من أجل تلقي الإخطارات بالوقت الحقيقي في حال حصول أي طارئ.
من جانبها، وعدت سلطات مدينة مالمو، يوم الأربعاء الماضي، بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المسابقة.
وقدمت جهات عدة طلبات للتظاهر في المدينة؛ احتجاجًا على مشاركة إسرائيل في المسابقة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" نصح المغنية عيدن غولان (20 عامًا)، التي تمثل إسرائيل في المسابقة، بعدم مغادرة غرفتها أثناء إقامتها في مالمو.