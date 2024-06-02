أول استطلاع يكشف رأي الأمريكيين بعد إدانة ترامب
أظهر استطلاع للرأي أن 49% من الناخبين المستقلين والجمهوريين يؤيدون انسحاب دونالد ترامب من السباق الرئاسي، بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتهمة تزوير السجلات التجارية.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته شركة "Morning Consult" يوم الجمعة، ونشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن 49 % من المستقلين، و15% من الجمهوريين، رأوا أن على ترامب إنهاء حملته بسبب الإدانة.
وأجاب 54% من الناخبين المسجلين أنهم يوافقون "بشدة" أو "إلى حد ما" على حكم الإدانة، مقارنة بـ 34% يرفضونه "بشدة أو إلى حد ما".
ووجد أيضًا أن المتنافسين في السباق الرئاسي متعادلان فعلياً، بنسبة 45% لبايدن و44% لترامب.
وطالب 49% من الناخبين بإخضاع ترامب للمراقبة، بدلاً من 44% يعتقدون أنه يجب أن يذهب إلى السجن.
وأفاد 68% من الناخبين المسجلين بأن العقوبة يجب أن تكون غرامة مالية.
كما بيّن 77% من ناخبي الحزب الجمهوري، وكذلك 43% من المستقلين، أنهم يعتقدون أن الإدانة كانت مدفوعة بدافع إلحاق الضرر بمسيرة ترامب السياسية.
وكانت هيئة محلفين تضم 12 مواطنا عاديا من نيويورك أعلنت، يوم الخميس الماضي، إدانة ترامب بجميع التهم الأربع والثلاثين الموجهة إليه في قضية تزوير مستندات محاسبية؛ بهدف إخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت دانييلز قبل انتخابات 2016 التي خاضها الجمهوري ضد هيلاري كلينتون.