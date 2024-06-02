أول استطلاع يكشف رأي الأمريكيين بعد إدانة ترامب

أظهر استطلاع للرأي أن 49% من الناخبين المستقلين والجمهوريين يؤيدون انسحاب دونالد ترامب من السباق الرئاسي، بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتهمة تزوير السجلات التجارية.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته شركة "Morning Consult" يوم الجمعة، ونشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن 49 % من المستقلين، و15% من الجمهوريين، رأوا أن على ترامب إنهاء حملته بسبب الإدانة.

وأجاب 54% من الناخبين المسجلين أنهم يوافقون "بشدة" أو "إلى حد ما" على حكم الإدانة، مقارنة بـ 34% يرفضونه "بشدة أو إلى حد ما".

ووجد أيضًا أن المتنافسين في السباق الرئاسي متعادلان فعلياً، بنسبة 45% لبايدن و44% لترامب.