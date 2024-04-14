بعد اجتياح التطرف منازلهم.. مراهقون إسبان يطلقون حملة لإغاثتهم

أطلق ما يقرب من 700 من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و27 عامًا، حملة استغاثة لمنظمة مكافحة التطرف والضحايا غير المباشرين "أكريافي"، بعد محاولات للتطرف داخل منازلهم، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وحسب الوكالة، توجه أكثر من 4000 شخص إلى المنظمة، إما ليتمكّنوا من الخروج من مسار التطرف الخطير، أو لطلب المساعدة أو المشورة فيما يتعلّق بإشارات أو أعمال قد تكون مرتبطةً بالتلقين أو التجنيد.

وأشارت الوكالة إلى أن ما مجموعه 688 من المراهقين والشباب قدّموا طلب استغاثة إلى منظمة "أكريافي"، عندما شعروا بأنهم ضحايا لتلقين آبائهم.