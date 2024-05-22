روسيا تسيطر على قرية كليشتشييفكا شرقي أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، أن قواتها سيطرت على قرية كليشتشييفكا، وهي من البلدات القليلة في شرق أوكرانيا التي استعادتها قوات كييف في هجومها المضاد عام 2023، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات قرية كليشتشييفكا" الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق).

ويسجل الجيش الروسي منذ أشهر مكاسب تكتيكية على الجبهة الشرقية في أوكرانيا معلنا سيطرته على مجموعة من البلدات ولا سيما أفدييفكا في فبراير.

في المقابل، يعاني الجيش الأوكراني نقصا في العتاد والعديد ويواجه منذ العاشر من مايو هجوما روسيا في منطقة خاركيف في شمال شرقي البلاد، إذ اضطر لإرسال تعزيزات.

وتقع بلدة كليشتشييفكا جنوبي مدينة باخموت التي دمرتها المعارك واستولى عليها الجيش الروسي في مايو الماضي بعد معركة استمرت عشرة أشهر.

وكانت من البلدات القليلة التي استعادتها كييف خلال هجوم صيفي واسع النطاق كان يهدف إلى اختراق خطوط الجبهة في الشرق والجنوب بواسطة أسلحة غربية إلا أنه فشل أمام الدفاعات الروسية الصلبة.