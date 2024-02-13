طاجيكستان تجبر موظفي الحكومة على تعلم لغتين أجنبيتين

قال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، إن كل موظف حكومي يجب أن يتحدث لغة الدولة بشكل جيد ولغتين أجنبيتين على الأقل على المستوى نفسه.

وأوضح بيان نشرته الخدمة الصحفية لمكتب الرئاسة، أن "رئيس الدولة قال خلال اجتماع مع 22 قاضيا تم تعيينهم حديثا، على ضرورة الاهتمام بتحسين الكفاءة المهنية وإتقان القوانين الوطنية والقانون الدولي".

وذكر البيان أن كل موظف حكومي يجب أن يتمتع بمستوى عالٍ من القيادة، وأن يتقن لغة الدولة ولغتين أجنبيتين على الأقل بالمستوى نفسه.

وأفاد أنه "صدرت تعليمات بإعطاء العاملين في القضاء وجميع موظفي الخدمة المدنية مدة سنة واحدة للدراسة المتعمقة للغات الأجنبية، وفي حال عدم الالتزام بهذه المتطلبات يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم".

وبالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس تعليمات صارمة بشأن النظر في القضايا الجنائية في الوقت المناسب، والاهتمام بشكاوى السكان، والامتثال للقانون والنظام، وضمان سيادة القانون.

وتعتبر الطاجيكية هي اللغة الرسمية للدولة، والروسية هي لغة التخاطب في التعاملات الحكومية والتجارية، وتعتبر الأوزبكية اللغة الرئيسة لنحو 25% من السكان، وهناك لهجات طاجيكية مختلفة ينطق بها السكان.