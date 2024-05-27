تضخم وبطالة واحتجاجات.. بعض تركة "رئيسي" لخلفه المقبل

سلط تقرير لموقع "iranintl" الأضواء على التداعيات السياسية الاقتصادية لسياسات الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي على البلاد خلال السنوات الثلاث التي ترأس فيها الدولة.

وكشف التقرير أن سياسات "رئيسي" الاقتصادية أدت إلى هبوط العملة الإيرانية بأكثر من الضعف؛ حيث وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى 70 ألف تومان، بعد أن كان سعره نحو 30 ألف تومان.

واستمرت ولاية "رئيسي" ثلاث سنوات، سقطت فيها إيران إلى مستنقع التضخم المفرط، ناهيك عن أزمة الاحتجاجات الداخلية، التي انطلقت إثر مقتل الشابة، مهسا أميني، على يد قوات شرطة الأخلاق، بسبب حجابها غير الكامل.

وبعد تلك السنوات الثلاث، ومصرع "رئيسي"، يوم الأحد قبل الماضي، إثر سقوط مروحيته، التي كان يستقلها وعدد من مرافقيه، بات لزامًا على النظام الإيراني اختيار رئيس جديد خلفًا له، علّه يُرقّع ما تمزق في إيران، خلال هذه الفترة.

وأيًا كان اختيار النظام لخلافة "رئيسي"، يتعين على الرئيس القادم أن يدير تركة مثقلة وميراثًا محملًا بالأعباء، فما هو هذا الميراث بعد ثلاث سنوات من حكم "رئيسي"؟.