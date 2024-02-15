لاتفيا تصادر مركبات تحمل لوحات روسية.. وموسكو تتوعد بالرد

بدأت السلطات في لاتفيا، اعتبارًا من اليوم الخميس، مصادرة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل روسية ولم تتم إعادة تسجيلها على أنها لوحات لاتفية، ونقلها إلى أوكرانيا، وفقًا لمشروع قانون أقرته في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

واعتمد البرلمان اللاتفي في قراءته النهائية تعديلات على قانون المرور على الطرق، فرضت أن تخضع السيارات التي تحمل لوحات تسجيل روسية لإعادة التسجيل بحلول منتصف فبراير شباط الجاري، تحت طائلة مصادرة المركبات غير المسجلة التي تحمل لوحات ترخيص روسية والتي تتحرك عبر أراضي لاتفيا بعد 14 فبراير، ومن المقرر نقل هذه المركبات إلى أوكرانيا.

ووفقا للتعديلات، لا يمكن، اعتبارا من اليوم، للمركبات التي تحمل لوحات ترخيص روسية عبور أراضي لاتفيا إلا على سبيل الترانزيت، ويجب أن تغادرها في غضون 24 ساعة. وفي حال الاستخدام غير المصرح به في حركة المرور على الطرق لمركبات روسية غير مسجلة في لاتفيا، قد يتم فرض غرامة تتراوح من 750 إلى 2000 يورو أو مصادرتها لصالح أوكرانيا.

ولا تنطبق التعديلات على المركبات التي تستخدمها الخدمات الدبلوماسية والقنصلية. كما تلقى البرلمان اللاتفي اقتراحًا بفرض القيود ذاتها على دخول البلاد للمركبات التي تحمل لوحات ترخيص بيلاروسية، لكن النواب لم يؤيدوه.

وفي عام 2022، اعتمد البرلمان اللاتفي تعديلات على قانون دعم أوكرانيا، تسمح بنقل المركبات المصادرة من السائقين المخمورين إلى كييف مجانًا.

وتم إرسال الدفعة الأولى من هذه المركبات إلى أوكرانيا في مارس 2023.

وردا على هذه الخطوة، قال مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلييف، إن بلاده ستركز على إجراءات تقييدية اقتصادية مؤلمة لمنطقة البلطيق، تتعلق بتقييد حركة المرور العابر عبر موانئها وشراء البضائع منها.