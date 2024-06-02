قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، إن الجيش الاوكراني انهار في خاركيف بسبب نقص الأسلحة الدفاعية، مشيرا إلى أن استقرار تصور الأوكرانيين لنظام كييف فيما يتعلق بالدفاع قد تزعزع.

وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "دايركت" على موقع "يوتيوب": "الروس علموا أن لدينا مشاكل معينة في تنظيم الدفاع والتحصين، بما في ذلك في مقاطعة خاركيف، لذلك تمكنوا بسرعة من نقل الكمية المطلوبة من الموارد لزيادة التعزيزات هناك، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من الجهود لاستعادة ما خسرناه".