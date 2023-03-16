الجيش الأمريكي يرفع السرية عن لحظة إسقاط مقاتلة روسية لمسيرة MQ-9

ويكشف الفيديو لحظات حاسمة في المواجهة في الجو، وما صورته كاميرا الدرون "MQ-9" الموجهة إلى الخلف صوب ذيل ومروحية الدفع الخلفية حيث ظهرت المقاتلة الروسية SU-27 تحلق على مسافة قريبة، بحسب موقع "سي إن إن العربية".

كما يكشف الفيديو أيضا لحظة إلقاء قائد المقاتلة الروسية الوقود على الطائرة المسيرة عند اقترابه منها.

وتعطل الفيديو للحظات إثر اصطدام المقاتلة الروسية بالدرون الأمريكية ما أدى إلى تلف بالمروحة وإجبارها في النهاية على السقوط في البحر الأسود.

ونفت روسيا وقوع تصادم.