ما هي الذخائر العنقودية؟

تشكل الذخائر العنقودية "غير المنفجرة"، تهديدا كبيرا للمدنيين النازحين العائدين إلى أوطانهم، ما يجعل منها عائقا أمام جهود الإغاثة وإعادة التعمير، وتجعل من أنشطة الإعاشة الحيوية مثل الزراعة معرضة للخطر لعقود بعد انتهاء النزاع.

وبحسب تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن الذخائر العنقودية هي أسلحةٌ تتكون من حاويةٍ تفتح في الهواء وتنثر أعدادًا كبيرةً من "القنابل الصغيرة" أو الذخائر الصغيرة المتفجرة، وذلك على مساحة واسعة.

ويقول التقرير إنه "يمكن إلقاء الذخائر العنقودية عن طريق الطائرات أو المدفعية أو القذائف".