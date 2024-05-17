ظريف: طالبان وصلت للسلطة بالمال الإيراني

كشف وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، أن الأموال الإيرانية كانت وراء وصول حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة، حسب موقع "iranintl".

وأقر ظريف في "مذكراته" التي صدرت مؤخرا، بـ"أخطاء في التقديرات" من جانب إيران في تقييم التعامل بين "طالبان" والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر أن حركة طالبان سيطرت على أفغانستان "بالمال الإيراني"، لكن بعد سقوط الحكومة الأفغانية السابقة وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، كانت حركة طالبان "متطاولة" في تعاملها مع إيران.

وقدم ظريف، في هذا الكتاب، الذي حمل عنوان "طريق الصبر.. انطباعات ثماني سنوات في الوزارة"، تفاصيل حول قوة ونفوذ "الرؤية العسكرية" في القرارات الإيرانية المتعلقة بأفغانستان، بدلاً من اعتماد القنوات الدبلوماسية.

وأكد أن خطأ إيران في دعم "طالبان"، هو أنها أعطت الأولوية لخروج أمريكا من أفغانستان، على كل شيء آخر، وهذا "أدى إلى تدمير كل إنجازات إيران في أفغانستان".

ووصف جواد ظريف مفاوضات حركة طالبان مع الولايات المتحدة، بأنها سوء تقدير من جانب إيران، وكتب أن "طالبان استفادت بشكل غير مبرر من دعمنا، لكنها تفاوضت مع أمريكا، واستطاعت بسط سيطرتها في أفغانستان على حسابنا. في هذه العملية، كنا ندفع بعدة طرق لعدة سنوات".