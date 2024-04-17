الرئيس الإسرائيلي يطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي للتهديد الإيراني

في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، جراء الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، ردا على استهداف الأخيرة لقنصليتها في دمشق، أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، محادثات في القدس مع وزيري خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، وألمانيا أنالينا بيربوك، داعيًا الأسرة الدولية إلى التصدي للتهديد الذي تطرحه إيران بعد هجومها غير المسبوق بالصواريخ والمسيرات على الدولة العبرية.

وقال هرتسوغ عبر موقع (إكس) إنه أجرى "محادثات ودية"، صباح الأربعاء، مع كاميرون وبيربوك، مؤكدًا أن "على العالم بأسره أن يعمل بشكل حاسم وحازم للتصدي للتهديد الذي يطرحه النظام الإيراني، الساعي إلى تقويض الاستقرار في المنطقة برمتها"، وفقًا لفرانس برس.

وتعد زيارة وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا الأولى لدبلوماسيين غربيين لإسرائيل، منذ الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران ليل السبت الأحد.

وتأتي زيارة كامرون بعد ان دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى التحلي بـ"الهدوء" في أعقاب الهجوم الإيراني.

وشدد سوناك في اتصال هاتفي ظهر الثلاثاء، على أن "تصعيدا كبيرا لا يصب في مصلحة أحد وسيؤدي فقط الى مفاقمة انعدام الأمن في الشرق الاوسط".

كذلك، دعت بيريوك الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المسيّرات الإيرانية، بعد الهجوم.

وقالت الثلاثاء إن زيارتها إلى إسرائيل تهدف إلى "تأكيد تضامن ألمانيا الكامل مع شركائنا الإسرائيليين".