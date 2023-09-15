هجمات سيبرانية تجبر كولومبيا على تعليق خدماتها القضائية

تسببت هجمات سيبرانية رصدت مؤخراً في تعليق المجلس الأعلى للقضاء في كولومبيا، الخدمات القضائية في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوع.

وتعرضت شركة "IFX Networks" التي تقدم خدمات الاتصالات للسلطة القضائية، لهجوم سيبراني واسع، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.

وذكر الموقع أن الشركة تعد المسؤولة عن توفير خدمات البنية التحتية السحابية الخاصة وتفعيل الخدمات التكنولوجية للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، كما تقدم خدماتها لمختلف الهيئات العامة في النظام الوطني الكولومبي.

وجاء القرار بناء على تقرير تقدمت به الشركة بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول الجاري، أشار إلى تعرضها لهجوم إلكتروني من البرمجيات الضارة المعروفة بـ"برامج الفدية"؛ مما هدد أمن البيانات، بحسب الممثل القانوني للشركة.

وقال الممثل القانوني للشركة إنه ليس من الممكن استعادة الخدمة على الفور، ومن أجل ضمان الوصول الآمن إلى خدمات العدالة والإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية الأخرى، ارتأى المجلس الأعلى للقضاء ضرورة تعليق الخدمات القضائية.

وتابع الموقع: "الهجوم السيبراني أثر أيضًا على جهات حكومية كولومبية أخرى، مثل وزارة الصحة والرقابة الصحية، ونتيجة لذلك، طلبت وزارة الصحة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى أي خدمة من منصاتها الإلكترونية التحلي بالصبر، في ظل مواجهة الوضع الذي كانوا يأملون حله في أسرع وقت ممكن".

المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري