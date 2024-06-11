ارتفاع قتلى اضطرابات كاليدونيا الجديدة إلى 9 أشخاص

تُوفي رجل أطلق رجال الدرك النار عليه، في 29 مايو/ أيار، متأثرًا بجراحه، مما يرفع عدد القتلى منذ بدء الاضطرابات في كاليدونيا الجديدة إلى 9 أشخاص، على ما أفادت المفوضية العليا للجمهورية الثلاثاء.

وأُصيب الرجل الذي أطلق النار على الشرطة برصاصة أطلقتها قوات الدرك، مساء 29 مايو/ أيار، في دومبيا شمال نوميا، وتم نقله إلى المستشفى "بحالة صحية خطيرة"، بحسب "فرانس برس".

وأظهرت نتائج الطب الشرعي "وجود مقذوفين، أحدهما في الصدر والآخر في الكتف".