ارتفاع قتلى اضطرابات كاليدونيا الجديدة إلى 9 أشخاص
تُوفي رجل أطلق رجال الدرك النار عليه، في 29 مايو/ أيار، متأثرًا بجراحه، مما يرفع عدد القتلى منذ بدء الاضطرابات في كاليدونيا الجديدة إلى 9 أشخاص، على ما أفادت المفوضية العليا للجمهورية الثلاثاء.
وأُصيب الرجل الذي أطلق النار على الشرطة برصاصة أطلقتها قوات الدرك، مساء 29 مايو/ أيار، في دومبيا شمال نوميا، وتم نقله إلى المستشفى "بحالة صحية خطيرة"، بحسب "فرانس برس".
وأظهرت نتائج الطب الشرعي "وجود مقذوفين، أحدهما في الصدر والآخر في الكتف".
وتم فتح تحقيقين، يستهدف الأول المصاب بتهمة "الشروع في قتل شخص يشغل وظيفة عامة" والآخر في "أسباب الإصابة التي لحقت بالموقوف"، بحسب المدعي العام، مؤكدًا ترجيح فرضية "الدفاع عن النفس".
ومنذ بدء الاضطرابات وأعمال الشغب في الإقليم الفرنسي الواقع جنوب المحيط الهادئ، في 13 مايو/ أيار، والتي أشعلها تعديل دستوري يتعلق بالاقتراع، لقي 9 أشخاص حتفهم، بينهم دركيان.