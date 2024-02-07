متحدثة البيت الأبيض تتجاهل سؤالاً عن صحة بايدن (فيديو)

يتواصل الجدل في الولايات المتحدة حول صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومدى أهليته لإدارة البلاد، لا سيما مع تطلعه لولاية ثانية في الرئاسة.

في المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، حاول صحفيون إثارة هذه القضية والسؤال عن صحة الرئيس إلّا أن رد المتحدثة جاء بالتعبير عن امتعاضها من السؤال وتجاهلته.