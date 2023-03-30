أمير قطر يهنئ محمد بن زايد بالتعيينات القيادية الجديدة في الإمارات وأبوظبي

هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مساء الأربعاء، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الوكالة "إن الشيخ محمد بن زايد، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم، هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، ودعا الله تعالى أن تكون هذه التعيينات دفعة قوية لمسيرة التطور والتقدم في البلاد"، متمنيًا لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.