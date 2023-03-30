أمير قطر يهنئ محمد بن زايد بالتعيينات القيادية الجديدة في الإمارات وأبوظبي
هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مساء الأربعاء، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقالت الوكالة "إن الشيخ محمد بن زايد، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم، هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، ودعا الله تعالى أن تكون هذه التعيينات دفعة قوية لمسيرة التطور والتقدم في البلاد"، متمنيًا لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن "شكره للشيخ تميم بن حمد لتهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنيًا لدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيدًا من التقدم والنماء"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أصدر، مساء الأربعاء، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارًا بتعيين منصور بن زايد نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب محمد بن راشد.
وبصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، أصدر محمد بن زايد مرسومًا أميريًا، بتعيين خالد بن محمد بن زايد، وليًا لعهد أبوظبي، كما تم تعيين هزاع بن زايد، وطحنون بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.