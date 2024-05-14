واشنطن مستنفرة.. شركات صينية قريبة من منشآتها العسكرية

دق مسؤولون في الولايات المتحدة ناقوس الخطر بشأن ما يقولون إنه نمط من الشركات الصينية التي تشتري الأراضي بالقرب من المنشآت العسكرية الأمريكية، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وأشارت الوكالة إلى أن المشرعين في عشرات الولايات قدموا مشاريع قوانين من شأنها أن تمنع الشركات المرتبطة بالصين والمواطنين الصينيين من شراء الأراضي بالقرب من القواعد العسكرية.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر، الاثنين، شركة صينية لتعدين العملات المشفرة بإخلاء وبيع منشأة تقع بالقرب من قاعدة جوية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بولاية وايومنغ، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقال بايدن في أمر تنفيذي، إن منشأة تعدين العملات المشفرة التابعة لشركة "MineOne"، تقع على بعد ميل واحد (1.6 كيلومتر) من قاعدة "FE Warren"، التي تضم صواريخ باليستية عابرة للقارات، وإنها "تمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة؛ لأن معداتها يمكن استخدامها للمراقبة والتجسس".

وبموجب الأمر التنفيذي، يجب على الشركة الصينية أن تبدأ فورا في إيقاف العمل بالمنشأة، وإزالة جميع المعدات في غضون 90 يوما، أو بيع ونقل الملكية في غضون 120 يوما.