الرئيس الكولومبي ينتقد طرد طلبة مؤيدين لفلسطين من حفلة جامعية

وقال: "لدينا علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين، ويجب احترام علمها مثل أعلام باقي الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها، فكولومبيا دولة الحريات والحقوق".

وأضاف: "الرقابة ليس لها مكان في الجامعة الحكومية، فالحرية والثقافة مترادفتان".

ويُظهر مقطع الفيديو، رفع مجموعة طلبة علمًا كبيرًا لفلسطين خلال حفلة موسيقية في قاعة مؤتمرات الجامعة الوطنية الكولومبية، وترديدهم شعارات داعمة لها، قبل أن يتدخل الأمن.

وكان الرئيس الكولومبي أعلن، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عزم بلاده افتتاح سفارة لها في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.