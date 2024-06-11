واعداً بـ "الأمن المالي".. سوناك يكشف برنامج حزبه للانتخابات التشريعية

يتوجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بكلمة إلى الناخبين، اليوم الثلاثاء، يُرتقب أن يعِدهم فيها بـ "الأمن المالي".

ويتوقع أن يكشف سوناك في كلمته عن برنامج حزب المحافظين للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 4 تموز/يوليو، وفق "فرانس برس".

وتعد تلك خطوة حاسمة بالنسبة إلى الحزب الذي لا يزال متخلفا كثيراً في الاستطلاعات بمواجهة حزب العمال.

وسيقول رئيس الحكومة بحسب مقتطفات من خطابه: "نحن المحافظين لدينا خطة لتحقيق الأمن المالي لكم".

وكانت الحملة الانتخابية لزعيم المحافظين صعبة، في الأيام الأخيرة، خصوصاً بسبب الانتقادات التي وجهت إليه بسبب مغادرته المبكرة لمراسم ذكرى الإنزال في "نورماندي".

وسيتعهد سوناك، في كلمته، للذين يعملون بضمان "الاحتفاظ بحصة أكبر من الأموال التي يكسبونها وأن يكون لهم الحق في اختيار كيفية إنفاقها".

ومنذ بداية الحملة، وعد المحافظون بتخفيضات ضريبية إضافية، واتهموا المعارضة العُمّالية بقيادة كير ستارمر بالرغبة في زيادة العبء الضريبي على الأسر.

وسيقول سوناك الثلاثاء: "نحن نعرف ما يفعله الاشتراكيون دائماً: يأخذون حصة أكبر من أموالكم".

والأسبوع الماضي، خلال مناظرته التلفزيونية مع ستارمر، اتُهم سوناك بالكذب وباستخدام أرقام للادعاء بأن حزب العمال يخطط لزيادة الضرائب.

وقبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات، لا تزال استطلاعات الرأي تعطي حزب العمال تقدماً بنحو 20 نقطة على المحافظين.