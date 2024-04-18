أمريكا تفرض قيود سفر إضافية على وفد وزير الخارجية الإيراني

فرضت واشنطن قيود سفر إضافية على وفد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الموجود في نيويورك لحضور اجتماعات بالأمم المتحدة، وفقًا لما ذكرت"فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس.

وأضافت باتيل في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة "رويترز"، أن القيود تسمح للوفد بالتحرك فقط في محيط مربعين سكنيين من مقر الأمم المتحدة، بين المنظمة ومقر إقامة بعثة إيران، وبين الأمم المتحدة ومطار "جون إف. كنيدي".