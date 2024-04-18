أمريكا تفرض قيود سفر إضافية على وفد وزير الخارجية الإيراني
فرضت واشنطن قيود سفر إضافية على وفد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الموجود في نيويورك لحضور اجتماعات بالأمم المتحدة، وفقًا لما ذكرت"فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس.
وأضافت باتيل في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة "رويترز"، أن القيود تسمح للوفد بالتحرك فقط في محيط مربعين سكنيين من مقر الأمم المتحدة، بين المنظمة ومقر إقامة بعثة إيران، وبين الأمم المتحدة ومطار "جون إف. كنيدي".
وكشف مصدر مطلع، أخيرًا، أن الولايات المتحدة ستقيد تحركات وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان والوفد المرافق له أثناء زيارتهم نيويورك هذا الأسبوع.
وذكر مصدر مطلع لشبكة "CNN"، أن تحركات عبد اللهيان والوفد الإيراني تقتصر على سبع بنايات من الشمال إلى الجنوب وكتلة واحدة من الغرب تحيط بمقر الأمم المتحدة في مانهاتن، والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة ممثلهم الدائم لدى الأمم المتحدة، والمباني الستة المحيطة بجادة كوينزبورو بلازا في لونغ آيلاند سيتي، والوصول إلى مطار جون إف كينيدي الدولي باستخدام طريق قيادة محدد.