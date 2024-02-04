سوليفان: بايدن أمر بالرد على الهجمات ضدنا بشكل "حازم وجدي"

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بالرد على الهجمات، التي نتعرض لها، بشكل "حازم وجدي"، وهو ما يحدث.

وأضاف سوليفان، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن "الرئيس كان واضحا جدا منذ البداية بأنه عندما تستهدف قواتنا، فسوف نرد".

وشدد على أن "الضربات، التي بدأناها الجمعة، ليست نهاية الأمر، وسنشن ضربات أخرى، وسنتخذ إجراءات إضافية"، بحسب وكالة "الأناضول".

وردا على سؤال إن كان لديه فكرة عن عدد الضحايا في صفوف "الميليشيات"، قال سوليفان، إننا "نقيّم عددهم حاليا، وسنُعلم الرئيس بنتائج هذا التقييم قريبا".

واعتبر سوليفان، أن الضربات (الأمريكية على مناطق في سوريا والعراق) كان لها "تأثير جيد في إضعاف قدراتها".

وفجر السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد 85 هدفا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات موالية له.