"تيك توك" يجلب انتقادات واسعة لحملة بايدن الانتخابية

تواجه حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن للانتخابات الرئاسية المقبلة انتقادات واسعة في الأوساط الأمريكية، بسبب قرار الحملة الانضمام إلى تطبيق "تيك توك".

صحيفة تليغراف البريطانية قالت إن رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، مارك وارنر، وهو من كبار الديمقراطيين، عبر عن شعوره بالقلق إزاء تداعيات هذا القرار على الأمن القومي.

وأشارت إلى انتقادات أخرى للقرار صدرت عن عدد من المشرعين الجمهوريين.

واستخدمت حملة إعادة انتخاب بايدن لعبة "السوبر بول" لطرح حسابها الجديد على تطبيق "تيك توك"، يوم الأحد، في محاولة للوصول إلى الناخبين الشباب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.