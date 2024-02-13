"تيك توك" يجلب انتقادات واسعة لحملة بايدن الانتخابية
تواجه حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن للانتخابات الرئاسية المقبلة انتقادات واسعة في الأوساط الأمريكية، بسبب قرار الحملة الانضمام إلى تطبيق "تيك توك".
صحيفة تليغراف البريطانية قالت إن رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، مارك وارنر، وهو من كبار الديمقراطيين، عبر عن شعوره بالقلق إزاء تداعيات هذا القرار على الأمن القومي.
وأشارت إلى انتقادات أخرى للقرار صدرت عن عدد من المشرعين الجمهوريين.
واستخدمت حملة إعادة انتخاب بايدن لعبة "السوبر بول" لطرح حسابها الجديد على تطبيق "تيك توك"، يوم الأحد، في محاولة للوصول إلى الناخبين الشباب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وشكل إطلاق الحملة على "تيك توك" خطوة مفاجئة، نظرًا لأن التطبيق، الذي تملكه شركة التكنولوجيا الصينية بيتيدانس، يخضع للرقابة في الولايات المتحدة بسبب مخاوف الأمن القومي المحتملة.
ودعا بعض المشرعين في الولايات المتحدة إلى حظر التطبيق بسبب المخاوف من تمكن الحكومة الصينية من الحصول على بيانات المستخدمين أو التأثير على ما يراه الناس على التطبيق.
من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إنه "لم يتغير شيء في ما يتعلق بقلق الأمن القومي... بشأن استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية. ولا تزال تلك السياسة قائمة"، في إشارة إلى أمر وجهته إدارة بايدن في العام الماضي إلى الوكالات الحكومية بإزالة "تيك توك" من الهواتف والأجهزة التي تملكها الحكومة الفدرالية.
وقالت حملة بايدن في بيان إنها سوف "تستمر في الاجتماع مع الناخبين حيث هم"، بما في ذلك على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل إنستغرام، التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي مارس/ آذار 2023، طالبت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بقيادة خزانة الولايات المتحدة بأن يبيع مالكو "تيك توك" الصينيون أسهمهم، أو أن يواجهوا احتمال حظر التطبيق، ولكن الإدارة لم تتخذ أي إجراء.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الإثنين، إن الرقابة على التطبيق مستمرة، وأشارت إلى أن البيت الأبيض سبق أن أقر التشريع الذي أدخله وارنر وآخرون لتزويد الإدارة بأدوات جديدة للتصدي للتهديدات التي تشكلها التطبيقات المملوكة للأجانب.
وأخبرت إدارة "تيك توك" الكونغرس، الشهر الماضي، أن 170 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق حاليا.