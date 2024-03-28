هل يجر هجوم موسكو أوروبا إلى حرب استخباراتية؟

يثير الموقف الرسمي الروسي من هجوم موسكو الأخير والشكوك حول الجهات التي تقف وراءه، مخاوف حقيقية من الذهاب نحو ردود انتقامية قد تورّط كامل أوروبا في حرب استخباراتية ذات نتائج كارثية.

ولا تبدو موسكو مقتنعة تماما بإعلان تنظيم "داعش خراسان" مسؤوليته عن الهجوم، وتعتبر أنّ ذلك لا يُعد كافيا لتبرئة خصمها الأوكراني ومن ورائه الغرب الذي يقف معارضا للحرب التي يخوضها الروس هناك منذ أكثر من عامين.

ويبدو أن الخطر القادم يكمن في تبني الدولة الروسية وأجهزتها الاستخبارية لنظرية الردود الانتقامية من الجهات أو الدول التي تقف وراء هجوم موسكو؛ ما سيعزز فرضية وقوع هجمات إرهابية في الدول الأوربية "المتورطة" من وجهة النظر الروسية أو حتى استهداف المصالح الأمريكية حول العالم، وبالتالي تتورط أوروبا في حرب بين الأجهزة الاستخبارية من خلف الكواليس وستكون نتائجها كارثية.

علامات استفهام

ورغم أن الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات في مدينة كروكوس في ضواحي موسكو وأدى إلى مقتل 140 شخصا و360 مصابا يأخذ طابع الهجمات الإرهابية التقليدية خصوصا بعد إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، إلا أن توقيت الهجوم وكيفية تنفيذه واستهدافه لروسيا تحديدا يضع الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة الجهة التي خططت له والأهداف المرغوبة من تنفيذه، على الأقل من وجهة نظر روسيا.

هذا التنظيم، الذي يُعد التنظيم الإرهابي الدولي الأبرز منذ العام 2011 بعد أفول تنظيم "القاعدة"، تبنى معظم الهجمات الإرهابية التي وقعت في الكثير من دول العالم وفي روسيا تحديدا من خلال ما يسمى تنظيم "داعش – ولاية خراسان"، الفرع الأنشط في التنظيم خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وفي سبتمبر 2022، أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير انتحاري تسبب في سقوط قتلى بالسفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، وفي 2021 نفذ التنظيم هجوما على مطار كابل الدولي أدى إلى مقتل 13 جندياً أمريكياً وعشرات المدنيين خلال عمليات الإجلاء الأمريكية من أفغانستان.