ما حقيقة قصف إيران بارجة حربية لها عن طريق الخطأ؟ (صورة)

ووفق ما تم تداوله، فإن الحادثة جرت خلال مناورات عسكرية إيرانية في بحر عُمان، وجرى تداول الفيديو مع تعليقات تتحدث عن "صاروخ صديق" أصاب سفينة حربية إيرانية عن طريق الخطأ.

لكن الحادثة التي وقعت فعلًا تعود إلى أكثر من أربع سنوات، حيث كان سلاح البحرية الإيرانية أعلن في الـ11 من مايو 2020 مقتل 19 بحارًا وإصابة 15 آخرين في حادث قصف مدمرة بحرية تابعة للجيش لسفينة دعم عن طريق الخطأ أثناء مناورة بحرية في خليج عُمان.

وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" غرقت بسبب تعرضها "لنيران صديقة"، انطلقت من الفرقاطة الإيرانية "جاماران"، التي كانت تختبر صاروخًا جديدًا مضادًا للسفن.

وقال التلفزيون الإيراني تعليقًا على الحادثة حينذاك إن "سفينة كوناراك قُصفت بصاروخ، بعد ظهر أمس الأحد، خلال مناورة عسكرية في مياه بندر جاسك" جنوب إيران، مشيرًا إلى أن سفينة الدعم اللوجستي قُصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".

وأظهرت مقاطع مصورة، على وسائل التواصل الاجتماعي، عربات إسعاف تنقل عددًا من البحارة إلى المستشفيات.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إنّ السفينة الإيرانية "جماران" أطلقت صاروخًا بطريق الخطأ على السفينة "كوناراك". وأوضحت الوكالة في تغريدة باللغة الإنجليزية أن السفينة "كوناراك" غرقت.