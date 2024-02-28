واشنطن تحث إسرائيل على تسهيل وصول المصلين للحرم القدسي في رمضان

وأضاف ميلر: "نحثهم على السماح للمصلين بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والنقطة التي أوضحناها لهم هي أن الأمر ليس مجرد الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، ولا يتعلق الأمر فقط بمنح الناس الحرية الدينية التي يستحقونها ولهم الحق فيها، ولكنه أيضا أمر له أهمية مباشرة لأمن إسرائيل".