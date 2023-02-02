نيكي هايلي أول منافسة لترامب على ترشيح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية

تترقب الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية "الإعلان الكبير" المنتظر من نيكي هايلي سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، لإطلاق حملتها للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وباتت هايلي أول منافسة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لمقعد الرئيس المقبل.

وكانت هايلي أشارت إلى احتمال ترشحها منذ أسابيع بنشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن أن أمريكا مستعدة لقيادةٍ من "جيل جديد".

وقالت في تغريدة: "أنا وعائلتي لدينا إعلان كبير نشاركه معكم في الـ15 من شباط/فبراير، ونعم، بالتأكيد سيكون يومًا رائعًا في ساوث كارولينا"، داعية المؤيدين لحضور الحدث في تشارلستون أكبر مدن الولاية.