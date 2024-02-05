المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعانيAp

إيران تعلق على زيارة ممثلة إباحية أمريكية إلى طهران

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، على زيارة ممثلة أفلام إباحية أمريكية إلى طهران، وقال إن دخول المواطنين الأمريكيين إلى إيران "غير محظور".

وذكر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عند سؤاله عن زيارة الممثلة ويتني رايت إلى طهران مؤخراً، أن "سفر مواطني الدول الأخرى إلى إيران لا يتم إلا عن طريق وزارة الشؤون الخارجية".

وأضاف: "أنا شخصيًّا لم أكن على علم برحلة ويتني رايت".

ونشرت رايت، خلال الأيام القليلة الماضية، صورًا لها وهي ترتدي الحجاب بجوار السفارة الأمريكية السابقة في طهران، وبعض المراكز العامة في إيرانم

ويتني رايت، أمام السفارة الأمريكية السابقة في طهران
ويتني رايت، أمام السفارة الأمريكية السابقة في طهران

وكتبت ويتني رايت على حسابها في "إنستغرام" أنه لن تكون هناك مشاكل في إيران إذا تم اتباع القواعد.

ومن جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن "الممثلة الأمريكية صاحبة الأفلام المبتذلة لم تأت إلى إيران بدعوة من أي شخص أو مؤسسة، بل ذهبت إلى وكر التجسس (السفارة الأمريكية في طهران) كشخص عادي ولم يكن احتفاليًّا".

ويتني رايت
ويتني رايت

وتابعت: "ويتني رايت لم تتم دعوتها من أي منظمة في إيران، بل سافرت إلى إيران شخصيًّا وحصلت على تأشيرة، ولم يكن نظام التأشيرات على علم بطبيعة عملها غير الأخلاقي والفاحش".

إيران

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