إيران تعلق على زيارة ممثلة إباحية أمريكية إلى طهران

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، على زيارة ممثلة أفلام إباحية أمريكية إلى طهران، وقال إن دخول المواطنين الأمريكيين إلى إيران "غير محظور".

وذكر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، عند سؤاله عن زيارة الممثلة ويتني رايت إلى طهران مؤخراً، أن "سفر مواطني الدول الأخرى إلى إيران لا يتم إلا عن طريق وزارة الشؤون الخارجية".

وأضاف: "أنا شخصيًّا لم أكن على علم برحلة ويتني رايت".

ونشرت رايت، خلال الأيام القليلة الماضية، صورًا لها وهي ترتدي الحجاب بجوار السفارة الأمريكية السابقة في طهران، وبعض المراكز العامة في إيرانم