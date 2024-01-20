تلغراف: بريطانيا تصارع أكبر تهديد دولي منذ الحرب الباردة

حذَّر رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مساعد المفوض مات جوكس، من أن بلاده تتصارع حاليًا مع أكبر تهديد من دول معادية منذ الحرب الباردة، وفق ما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن "التهديد الثلاثي الذي تشكله إيران والصين وروسيا، أدى إلى زيادة عبء عمل سكوتلاند يارد بمقدار 4 أضعاف منذ هجمات سالزبري في 2018".

وقالت إن "جوكس كشف عن إنشاء وحدة متخصصة لمعالجة هذا الخطر المتصاعد"، مضيفة أن "وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، حذَّر من عدم إثارة المخاوف، إلا أنه يرددها بشأن حتمية إبقاء الدول المعادية في مأزق"، منوهة إلى أن "الأمر لا يتعلق بالإثارة والذعر، بل بالاستعداد للدفاع عن المصالح الوطنية إلى جانب الحلفاء".

وأردفت أن "حالة التأهب المشددة هذه تأتي في أعقاب نصيحة أحد كبار المسؤولين العسكريين في حلف شمال الأطلسي للمدنيين، بالاستعداد لحرب شاملة مع روسيا في غضون العشرين عامًا المقبلة، لاسيما أن تحذير ألمانيا من هجوم روسي محتمل على الناتو في أقل من 5 سنوات، يزيد من المخاوف المتزايدة".

ووفقًا للصحيفة، فإن "جوكس سلط الضوء على الاتجاهات الثابتة في عمليات إيران والصين وروسيا، بما في ذلك استخدام المجرمين المنظمين لتنفيذ توجيهاتهم داخل المملكة المتحدة"، موضحة أنه "يتم تحديد الانتخابات المقبلة في بريطانيا والولايات المتحدة على أنها فرص محتملة للدول المعادية للتدخل في العمليات الديمقراطية، الأمر الذي يزيد من مستوى التهديد الحالي".