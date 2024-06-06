شرطة نيويورك تستعد لإلغاء ترخيص دونالد ترامب لحمل سلاح

كشف مسؤول كبير في شرطة نيويورك، الأربعاء، أنه سيتم إلغاء ترخيص الرئيس السابق دونالد ترامب لحمل سلاح، بعد إدانته الأسبوع الماضي جنائياً في سابقة قضائية تاريخية بالولايات المتحددة.

وأضاف المسؤول أن رخصة حمل ترامب المخفية في نيويورك تم تعليقها بهدوء في الأول من أبريل/ نيسان 2023، بعد توجيه الاتهام إليه بتهم جنائية في نيويورك، وفق "سي إن إن".

وأوضح أن اثنين من المسدسات الثلاثة المرخص لترامب بحملها تم تسليمهما إلى شرطة نيويورك في 31 مارس/ آذار 2023، بينما تم نقل مسدس ثالث مدرج في رخصته بشكل قانوني إلى فلوريدا.

وقال مسؤول إن المكتب القانوني في شرطة نيويورك سيكمل تحقيقه "الذي من المرجح أن يؤدي إلى إلغاء رخصة ترامب".

وبحسب الشبكة، يمكن أن ينتهك ترامب العديد من قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية إذا كان لا يزال يمتلك هذا السلاح الثالث في فلوريدا، بعد إدانته بارتكاب 34 جناية نهاية مايو/ أيار.

وتعتبر حيازة سلاح ناري من قبل مجرم مدان جريمة فيدرالية، ومن الممكن أن يسعى ترامب إلى عقد جلسة استماع للطعن في الإلغاء.

وحصل ترامب على ترخيص من شرطة نيويورك لحمل سلاح ناري "مخفي"، لأكثر من عقد من الزمان، وفقاً لمصادر متعددة لإنفاذ القانون.

ولكن نظراً لأن ترخيص ترامب جاء مرفقاً بطلب السرية، فإنه معفي من طلبات السجلات العامة، وفقاً لإرشادات شرطة نيويورك وقانون ولاية نيويورك.

واحتفظ ترامب برخصة حمل السلاح طوال فترة رئاسته وما بعدها، إلى أن تم اتهامه بارتكاب عدة جنايات بتهمة تزوير سجلات تجارية في مارس 2023.

وبصفته رئيساً سابقاً، يحظى ترامب بحماية جهاز الخدمة السرية الأمريكي بدوام كامل، وفق "سي إن إن".