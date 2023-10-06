بعد هجوم حمص.. بوتين للأسد: سنواصل التعاون في مكافحة الإرهاب‎

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، لنظيره السوري بشار الأسد، أهمية الاستمرار في التعاون لمكافحة الإرهاب، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص.

وأعرب بوتين عن تعازيه لنظيره السوري في ضحايا الهجوم الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات، بعد استهداف عرض عسكري في الكلية الحربية بحمص بطائرات مسيرة.

وجاء في نص برقية التعزية على موقع الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا الصادقة للآثار المأساوية التي خلفها الهجوم الإرهابي على الكلية العسكرية في مدينة حمص".

وأضاف بوتين: "ندين بشدة هذه الجريمة الوحشية، التي من بين ضحاياها العديد من النساء والأطفال ونأمل أن يتلقى منظموها العقاب المستحق".

وأشار الرئيس الروسي في تعزيته إلى عزم بلاده "مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء السوريين في مكافحة جميع أشكال الإرهاب".