تقرير: زيادة عدد الاحتجاجات في فنزويلا للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية

ومن بين القطاعات الأكثر نشاطا في الاحتجاج الاجتماعي، قطاع العمال الذين نظموا 3112 تظاهرة في خلال 17 يوماً للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل والمزايا الاجتماعية.

بدوره، أوضح المرصد الفنزويلي للنزاع الاجتماعي أن الحد الأدنى الرسمي للأجور لا يزال غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية للسكان، لأنه يعادل أقل من 5 دولارات شهريًا.

والمجموعة الأخرى التي شعرت بنفسها في الشوارع كانت المتقاعدين، الذين شاركوا في 616 احتجاجًا للمطالبة بدفع معاشاتهم التقاعدية بالكامل وفي الوقت المناسب، فضلاً عن الحصول على الأدوية والرعاية الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن 181 احتجاجًا بسبب نقص البنزين، مما يؤثر على الحركة والنشاط الاقتصادي للفنزويليين.

كما سجل التقرير 95 احتجاجا قمعتها قوات أمن الدولة في 19 ولاية من ولايات البلاد، مما يدل على استمرار إغلاق الفضاء المدني والديمقراطي في فنزويلا.

المصدر: صحيفة "El Impulso" الفنزويلية