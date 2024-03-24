صحيفة لطالبان: منفذ هجوم قندهار تدرب في باكستان (صورة)

كشفت صحيفة "المرصاد"، المقربة من استخبارات حركة طالبان في أفغانستان، أن منفذ الهجوم الأخير في مدينة قندهار تدرب في باكستان، موضحة أنه مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني في حركة طالبان قوله إن "منفذ هجوم قندهار دخل أفغانستان من إقليم بلوشستان الباكستاني قبل أيام قليلة من الحادث".

وقُتل ما لا يقل عن 43 شخصًا، وجُرح 45 آخرون في هجوم دموي، الخميس الماضي، على منطقة أمنية مشددة في قندهار.

وتبنى فرع تنظيم داعش في خراسان المسؤولية عن الهجوم.

وقالت "المرصاد" في تقرير لها، السبت، إن "منفذ الهجوم الانتحاري في قندهار يدعى"مادياروف أسدبيك".