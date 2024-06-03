نوفوستي: أوكرانيا تعد لاتهام روسيا بـ"مجزرة ملفقة" في خيرسون

وأوضحت "نوفوستي" أن أفراد المجموعة التي وصلت إلى خيرسون تلقوا تدريبًا سابقًا في مجال المعلومات والتأثير النفسي، تحت إشراف متخصصين من بريطانيا والولايات المتحدة.

ووفقًا للوكالة، يراقب 5 أشخاص من مركز العمليات الإعلامية النفسية الخاصة التابع لمديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية عمل المجموعة المذكورة أعلاه.

وأكدت أن المجموعة ستقوم بالتقاط صور ومقاطع فيديو لمنشآت البنية التحتية المدنية التي كانت مدمرة سابقًا، وتقديمها "كنتيجة لقصف روسي أسفر عن وقوع ضحايا".

ولفتت إلى أنه سيشارك في تصوير مقاطع الفيديو الملفقة بعض الناشطين من القوميين المتعصبين الذين تم تدريبهم على يد ضباط جهاز الأمن الأوكراني في خيرسون، وبعدها سيتم نشر هذه المواد على شبكة الإنترنت وتسليمها إلى وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية.