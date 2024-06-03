نوفوستي: أوكرانيا تعد لاتهام روسيا بـ"مجزرة ملفقة" في خيرسون
كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية وصول مجموعة من السينمائيين والمراسلين الحربيين إلى خيرسون قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف، بهدف تدبير وتصوير "قصف روسي" مزعوم لمؤسسات خدمية وحيوية في المدينة.
ونقلت الوكالة عن مصدر في جهاز العمل السري الموالي لروسيا في مدينة خيرسون قوله، إن الهدف من هذا الاستفزاز هو اتهام روسيا بقتل السكان المدنيين.
وأضافت الوكالة، أن المجموعة التي وصلت في 28 أيار/مايو الماضي تضم 13 شخصًا ومهمتها تصوير عملية قصف روسية مزعومة وملفقة للمرافق الحيوية المدنية، تسفر عن مقتل مدنيين بهدف اتهام الجيش الروسي بقتل السكان المسالمين.
وأوضحت "نوفوستي" أن أفراد المجموعة التي وصلت إلى خيرسون تلقوا تدريبًا سابقًا في مجال المعلومات والتأثير النفسي، تحت إشراف متخصصين من بريطانيا والولايات المتحدة.
ووفقًا للوكالة، يراقب 5 أشخاص من مركز العمليات الإعلامية النفسية الخاصة التابع لمديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية عمل المجموعة المذكورة أعلاه.
وأكدت أن المجموعة ستقوم بالتقاط صور ومقاطع فيديو لمنشآت البنية التحتية المدنية التي كانت مدمرة سابقًا، وتقديمها "كنتيجة لقصف روسي أسفر عن وقوع ضحايا".
ولفتت إلى أنه سيشارك في تصوير مقاطع الفيديو الملفقة بعض الناشطين من القوميين المتعصبين الذين تم تدريبهم على يد ضباط جهاز الأمن الأوكراني في خيرسون، وبعدها سيتم نشر هذه المواد على شبكة الإنترنت وتسليمها إلى وسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية.