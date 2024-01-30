نيوزويك: بايدن يواجه مطالب متزايدة لضرب إيران

كشفت مجلة "نيوزويك"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه مطالب متزايدة لضرب إيران، بعد مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين على الأقل، على يد مليشيا مدعومة من إيران يوم الأحد.

وذكرت المجلة الأمريكية في تقرير لها، أن بايدن كان قد أبدى تردداً في ضرب إيران، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إشعال حرب مباشرة، وربما صراع كبير يشمل دولًا أخرى في الشرق الأوسط.

وشدد تقرير المجلة على أن "صبر بعض السياسيين قد نفد، بعد أن أودى الهجوم المميت بحياة عدد من الجنود الأمريكيين".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط للهجوم أكثر من 150 مرة من قبل القوات المدعومة من إيران.

وتقول المجلة، إن القوات الأمريكية استهدفت في العراق وسوريا وقبالة سواحل اليمن، لكن لم يكن أي منها مميتًا.

وتغير ذلك يوم الأحد، في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة على موقع ناءٍ يعرف باسم "البرج 22" في منطقة على الحدود الأردنية السورية.

وأثناء حديثه خلال زيارة إلى ولاية ساوث كارولينا يوم الأحد، قال بايدن، إن الولايات المتحدة "سوف ترد" على الهجوم، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وقال في بيان أصدره البيت الأبيض: "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أن من نفذه جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

وأضاف: "سنواصل الالتزام بمحاربة الإرهاب. ولا شك لدينا في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".

لكن كلماته الغامضة أثارت غضب السياسيين؛ إذ ألقى العديد منهم باللوم عليه في الوضع المضطرب في المقام الأول.

وعبرت عضوة في حزب الرئيس نفسه علناً عن قلقها بشأن إستراتيجيته في الشرق الأوسط، حيث دعت إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت النائب الديمقراطية باربرا لي: "كما نرى الآن، فإن الأمر يخرج عن نطاق السيطرة. لقد بدأ يظهر كحرب إقليمية، وللأسف فإن الولايات المتحدة وقواتنا في طريق الخطر".