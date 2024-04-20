وول ستريت جورنال: الخوف من السلاح النووي يكبح إيران وإسرائيل

رأى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن لا شيء يكبح إيران وإسرائيل أفضل من الخوف من أن يستخدم الطرف الآخر سلاحاً نووياً، وذلك في ظل نظريات التنافس والهيمنة بين الطرفين.

وبحسب التقرير، "من الواضح أن إيران لا تخشى الترسانة النووية الإسرائيلية؛ ولا يمكن قول الشيء نفسه عن إسرائيل".

وتابع: "مع وجود السلاح النووي النهائي خلفها، لن تصبح إيران مجرد دولة ذات عواقب، بل نظام خطير للغاية بحيث لا يمكن فشله بالنسبة لأولئك الأمريكيين الذين ما زالوا يحلمون بتغيير النظام"، لافتا إلى أن "الأسلحة النووية قد لا تغير كل شيء؛ لكنها تُغير الكثير".

وفي الأشهر السبعة الماضية، صُدمت أمريكا وإسرائيل بحدثين لم يكن من الممكن تصورهما ذات يوم، هما هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، والهجوم الصاروخي الإيراني، وهو أول هجوم مباشر على الأراضي الإسرائيلية منذ 45 عاماً من العداء المستمر.

وأضاف التقرير: "ربما تكون المفاجأة التالية هي هزة زلزالية غير مبررة، تجربة لسلاح نووي، في إحدى صحاري إيران".