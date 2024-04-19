أمريكي يضرم النار في جسده أمام محكمة سيمثل أمامها ترامب

أضرم رجل النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها الرئيس السابق دونالد ترامب بدوافع ما زالت مجهولة، وفق ما أعلنت الشرطة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم شرطة نيويورك أن "رجلاً أضرم النار في نفسه خارج المحكمة".

وفي مقطع مصور نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الضحية وقد أشعل النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه.

ولم تمض ثوان حتى سقط الرجل أرضا فيما استخدم رجل آخر أداة لإطفاء الحريق.

وحصلت الوقائع أمام فرق وسائل الإعلام التي انتشرت في الشارع لتغطية حدث المحاكمة.

وكانت محكمة مانهاتن اختارت 12 محلفاً، و6 بدلاء في المحاكمة التاريخية لدونالد ترامب، أول رئيس أمريكي سابق يمثل في قضية جنائية.

ويحاكم ترامب بتهمة دفع أموال سراً لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، قبل أيام من انتخابات 2016 التي فاز فيها على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.