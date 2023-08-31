بينهم أشد معارضيه.. ماكرون يحاول تحريك المياه الراكدة بلقاء قادة الأحزاب‎

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، قرب باريس قادة كلّ الأحزاب السياسية، ومن بينهم أشدّ معارضيه، في محاولة لكسر الجمود في الجمعية الوطنية.

ولا يحظى ماكرون بغالبية مطلقة داعمة له في الجمعية الوطنية منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

وقال الرئيس الفرنسي إنّ الاجتماع هدفه إجراء "مناقشة صريحة وصادقة ومباشرة" من أجل "العمل معًا" لصالح الناخبين.

وفي رسالة الدعوة التي وجّهها إلى زعماء الأحزاب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، تعهّد ماكرون العمل معًا على سنّ قوانين جديدة وحتى تنظيم استفتاءات "إذا لزم الأمر" - وهي أداة سياسية نادرًا ما تُستعمل في فرنسا.

من جهته، قال منسّق حزب "فرنسا الأبيّة" اليساري الراديكالي مانويل بومبار لدى وصوله إلى الاجتماع مع زعماء يساريين آخرين من تحالف "نيوب": "جئنا ولا نحمل أوهامًا، لكنّنا عازمون".

وقال الزعيم الاشتراكي أوليفييه فور: "كلما تسنّى لنا القدوم وطرح مقترحات ملموسة، سنفعل ذلك".

وأفاد رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا للصحافيين بأنّ الاجتماع "فرصة لإجراء نقاش صريح"، مؤكّدًا أنّه لن يكون "الأكثر تساهلًا" مع ماكرون.