ليز تراس تنتقد سوناك والغرب بسبب "التساهل" مع الصين

وقالت تراس في خطاب في مركز "بروسبكت فاونديشن" في تايبيه ووزعت فقرات منه على وسائل الإعلام إنّ "بعضهم يؤكدون أنهم لا يريدون خوض حرب باردة أخرى".

وأضافت "لكننا لسنا في وضع يسمح لهم بالاختيار؛ لأن الصين قد بدأت فعلًا معركة من أجل الاكتفاء الذاتي سواء شئنا أم أبينا التحرر من اقتصادها".

واتهمت تراس في كلمتها ريشي سوناك وحكومات غربية أخرى "بمحاولة التشبث بفكرة أنه يمكن التعاون مع الصين في أمور، مثل تغير المناخ، كما لو أن كل شيء على ما يرام" في الصين.

وأضافت "لكن دون حرية وديمقراطية، لا يوجد شيء آخر. نعرف ما يحدث للبيئة أو للصحة في ظل الأنظمة الشمولية التي لا تقول الحقيقة".

ودانت بكين التي تعارض أي اتصال بين تايوان ودول أجنبية، بشدة زيارة تراس للجزيرة. وقالت سفارة الصين في لندن إنه "مشهد سياسي خطير لن يؤدي سوى إلى إلحاق الضرر بالمملكة المتحدة".

وصرح متحدث باسم السفارة الصينية في بيان أن تراس "وأمثالها يتفقون مع القوى الانفصالية +الاستقلالية لتايوان+ لإطلاق مواجهة وتصعيد التوتر في مضيق تايوان".