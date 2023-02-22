أمريكا تعترف بتفوق الصين في بناء السفن الحربية‎‎

قال قائد القوات البحرية التابعة للولايات المتحدة إن البحرية الصينية تتمتع بـ"مزايا كبيرة" على منافستها الأمريكية، بما في ذلك امتلاكها أسطولاً أكبر وقدرات أوسع في بناء السفن.

وفي حديثه بنادي الصحافة الوطني في واشنطن، الثلاثاء، قال وزير البحرية الأمريكية، كارلوس ديل تورو، إن الصين "تحاول باستمرار انتهاك السيادة البحرية والرفاهية الاقتصادية للدول الأخرى، بمن في ذلك حلفاؤنا في بحر الصين الجنوبي وأماكن أخرى".

ولفت في تصريحات نشرتها شبكة "سي أن أن" الأمريكية، الأربعاء، إلى أن "لدى الصين أسطولاً أكبر الآن، وأنها تقوم بنشره على مستوى العالم، ويجب على واشنطن تعزيز الأسطول الأمريكي ردًا على ذلك".

وتابع: "نحن بحاجة إلى بحرية أكبر وإلى المزيد من السفن الأكثر حداثة في المستقبل، ولا سيما التي يمكنها مواجهة هذا التهديد".

وفي تصريحات حديثة، قال وزير البحرية الصينية، من جانبه، إن "بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني قد تمتلك ما يصل إلى 400 سفينة في السنوات المقبلة مقارنة بحوالي 340 الآن، في حين يبلغ حجم الأسطول الأمريكي أقل من 300 سفينة".