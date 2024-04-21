صربيا.. إزالة قنبلة ضخمة من مخلفات قصف "الناتو" في عام 1999

أجلت السلطات في صربيا، أكثر من ألف من سكان مدينة في جنوب البلاد، لإزالة قنبلة من مخلفات قصف نفذه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العام 1999.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول في وزارة الداخلية الصربية لوكا كوسيتش قوله إن "القنبلة التي تزن ألف كيلوغرام أزيلت بنجاح من موقع بناء في مدينة نيش و"يتم نقلها إلى مكان آمن حيث سيتم تدميرها".

وأوضح بأنه جرى إجلاء 1300 من سكان الحي حيث عثر على القنبلة قبل إزالتها منه حفاظًا على سلامتهم، حيث انتشرت قوات من الشرطة ورجال الإطفاء وفرق طبية لضمان نقلها بأمان.

وقال كوسيتش إن القنبلة من طراز "أم كاي -84" (MK-84) وتحتوي على شحنة ناسفة تزن 430 كيلوغرامًا.