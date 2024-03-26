"حيلة ريغان".. بايدن وترامب يشهران سلاح "السؤال الحرج"

استحضر كل من الرئيسين الأمريكي الحالي والسابق، جو بايدن ودونالد ترامب، سؤالا للرئيس الجمهوري الراحل رونالد ريغان، الذي طرحه على منافسه الديمقراطي خلال مناظرة رئاسية عام 1980، وكان السبب في لجم الأخير.

ففي عام 1980 كان موعد المناظرة الأخيرة بين الرئيس آنذاك جيمي كارتر، ومنافسه الجمهوري ريغان؛ إذ وجه الأخير سؤالا لمنافسه أنهى به المناظرة لصالحه، وهو: هل نحن أفضل حالا اليوم مما كنا عليه في الولاية الرئاسية السابقة؟.

السؤال نفسه استخدمه ترامب وطرحه على منصته "تروث سوشيال"، في محاولة لتذكير الأمريكيين بما حققه من إنجازات اقتصادية ومعدلات نمو وتضخم وبطالة، مشجعة، شاطبا من الذاكرة فترة جائحة كورونا، التي قلبت الطاولة وبعثرت كل الحسابات.