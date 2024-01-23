أمريكا: لن نُعيد "ألاسكا" إلى بوتين
أعلنت أمريكا أن روسيا لن تسترد "ألاسكا"، التي باعها القيصر الروسي ألكسندر الثاني للولايات المتحدة بمبلغ 7,2 مليون دولار، خلال العهد القيصري في القرن التاسع عشر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، الإثنين: "أعتقد أنني أستطيع القول إن جميعنا في الحكومة الأمريكية متفقون على أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لن يستردها".
وقبل يومين، أصدر الرئيس بوتين مرسومًا رئاسيًا يُخصص أموالاً للحماية القانونية للعقارات التابعة للاتحاد الروسي والإمبراطورية الروسية السابقة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الدول الأجنبية.
ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، الإثنين، عن أن بعض "المدونين القوميين المتطرفين" يفسرون الوثيقة الموقعة كأساس لمطالبات جيران روسيا بإعادة أراضٍ كانت يوما روسية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تجاور ولايتها ألاسكا أقصى الشمال الروسي.
و"ألاسكا" هي إحدى ولايات إقليم المحيط الهادي الأمريكية، وتعد أكبر ولاية في أمريكا وتوازي مساحتها خُمس بقية الولايات، حيث تبلغ مساحتها 1,518,776 كيلومتر مربع، وفقًا لما أورده موقع "ويكيبيديا".
وتتميز "ألاسكا" بأنها ولاية منفصلة عن بقية أراضي الولايات المتحدة، فهي تقع شمال غرب كندا، ويفصلها عن ولاية واشنطن 500 ميل (800 كيلومتر) من الأراضي الكندية، إذ اشترتها الولايات المتحدة من روسيا القيصرية سنة (1284 هـ -1867 م) بـ7 ملايين و200 ألف دولار، وتم اعتمادها رسميًا كولاية في الـ3 من كانون الثاني/يناير لعام 1959.