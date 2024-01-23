أمريكا: لن نُعيد "ألاسكا" إلى بوتين

أعلنت أمريكا أن روسيا لن تسترد "ألاسكا"، التي باعها القيصر الروسي ألكسندر الثاني للولايات المتحدة بمبلغ 7,2 مليون دولار، خلال العهد القيصري في القرن التاسع عشر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، الإثنين: "أعتقد أنني أستطيع القول إن جميعنا في الحكومة الأمريكية متفقون على أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لن يستردها".

وقبل يومين، أصدر الرئيس بوتين مرسومًا رئاسيًا يُخصص أموالاً للحماية القانونية للعقارات التابعة للاتحاد الروسي والإمبراطورية الروسية السابقة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الدول الأجنبية.