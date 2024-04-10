وكلاء إيران في الشرق الأوسط.. من هم منفذو "حروب الظل"؟

تُقدم إيران دعماً مالياً وعسكرياً لأكثر من 20 مجموعة وحركة، وذلك في سعيها إلى إبراز قوتها العسكرية في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ونشرت الصحيفة الأمريكية، تقريراً تحت عنوان: "نفوذ بالوكالة.. كيف تشكل إيران الشرق الأوسط؟"، يوضح كيف نجحت طهران بنشر نفوذها في المنطقة، رغم العقوبات الغربية والتباين باللغة والانتماء المذهبي مع محيطها.

وأشارت إلى أن إيران لا تسيطر على كل المجموعات بشكل كامل، مبينة أن أكثر تلك الجماعات مصنفة "إرهابية" في الولايات المتحدة.

وبينت أن حرب الظل منذ هجوم السابع من أكتوبر، انتهت بعد الضربة التي قالت طهران إن إسرائيل نفذتها، الأسبوع الماضي، على مقر قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، حيث قتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينهم قيادي كبير.

حركة حماس

شنت حماس، منذ إنشائها في عام 1987، العديد من الهجمات على إسرائيل، وغالبًا ما كانت تعمل مع جماعة مسلحة أخرى مدعومة من إيران، وهي حركة الجهاد الإسلامي.

وتشير الصحيفة إلى "أن الحركتين تتلقيان معا أكثر من 100 مليون دولار سنويا من طهران، بالإضافة إلى الأسلحة والتدريب"، وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020.

وفي تقرير نشرته في شهرأكتوبر الماضي، قالت وكالة "رويترز" إن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، سبق أن أعلن أن حماس تتلقى حوالي 70 مليون دولار سنويا.

ولم تكتف إيران بتزويد حماس وحركة الجهاد الإسلامي بالأسلحة والتدريب فحسب، بل دربت أيضا حماس على كيفية صنع وتجميع أسلحتها الخاصة من المواد المحلية.

وبدأ تواصل إيران مع حماس في لبنان في أوائل التسعينيات، بعد أن أجبرت إسرائيل مئات الفلسطينيين، بمن في ذلك قادة حماس، على اللجوء إلى هناك.