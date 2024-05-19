نتنياهو بين طريقين.. بن غفير أو غانتس

علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، على خطاب غانتس، الذي وضع فيه خطة من 6 نقاط لتنفيذها؛ بغية إنهاء الحرب في غزة، أو انسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يُنفّذ نتنياهو المطالب.

وقابل بن غفير تهديد غانتس بالانسحاب من الحكومة، بآخر مشابه "على نتنياهو أن يختار بين طريقي أو طريق غانتس"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "معاريف".

وانتقد الوزير المتطرف، تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع شخصيات مثل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.