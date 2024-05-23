الكرملين يكذب ترامب بشأن "الصحفي المتهم بالتجسس"
نفى الكرملين، اليوم الخميس، تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي اتصال من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما يتعلق بإطلاق سراح مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس.
وجاء تصريح الكرملين بعد أن أوحى الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب بتعليق على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، بأنه سيستغل علاقاته مع بوتين في مسعى لإطلاق سراح الصحافي إيفان جيرشكوفيتش.
وكتب ترامب أن الإفراج عن الصحفي "سيتم بعد وقت قصير من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقرر إجراؤها في نوفمبر".
وكان زعم ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يقدم له خدمة دون سواه من الرؤساء، ويفرج عن صحافي أمريكي معتقل منذ أشهر في موسكو.
كما أضاف الكرملين وفقًا لوكالة "رويترز"، أن أي تواصل بخصوص الأشخاص المعتقلين يجب أن يُجرى بتكتم وسرية تامة. وتابع "هذا هو السبيل الوحيد الذي يجعل عملنا فعّالا".
وأُلقي القبض على جيرشكوفيتش في روسيا في مارس/ آذار من العام الماضي بتهمة التجسس، وهو ما نفاه بشدة وكذلك نفته الصحيفة التي يعمل مراسلًا لها وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقضى أكثر من عام في أحد سجون موسكو دون تحديد موعد لمحاكمته.