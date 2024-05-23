الكرملين يكذب ترامب بشأن "الصحفي المتهم بالتجسس"

نفى الكرملين، اليوم الخميس، تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي اتصال من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما يتعلق بإطلاق سراح مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس.

وجاء تصريح الكرملين بعد أن أوحى الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب بتعليق على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، بأنه سيستغل علاقاته مع بوتين في مسعى لإطلاق سراح الصحافي إيفان جيرشكوفيتش.

وكتب ترامب أن الإفراج عن الصحفي "سيتم بعد وقت قصير من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقرر إجراؤها في نوفمبر".