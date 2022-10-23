ماكرون: السلام ممكن في أوكرانيا حين يقرره الأوكرانيون

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن "السلام ممكن" في أوكرانيا حينما "يقرره الأوكرانيون".

جاء ذلك في كلمة لماكرون، في افتتاح قمة عن السلام تنظمها جمعية "سانت إيجيديو" الكاثوليكية، في روما.

وأضاف ماكرون: "علينا ألا ندع السلام يكون، اليوم، في شكل ما في أيدي السلطة الروسية، إن السلام ممكن فقط حين يقرره" الأوكرانيون.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه وتيرة المعارك في أوكرانيا، لاسيما في خيرسون.

وأعلنت أوكرانيا، الجمعة، أنها استعادت 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون جنوب البلاد، فيما قامت السلطات المحليّة الموالية لروسيا بإجلاء آلاف المدنيين في ظل تقدم قوات كييف.

وفي الأثناء، تعهد المسؤولون الروس بتحويل مدينة خيرسون الرئيسية في المنطقة إلى "حصن" من خلال بناء دفاعات فيها.