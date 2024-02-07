من موسكو.. تاكر كارلسون يحاور بوتين حول حرب أوكرانيا

كشف الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون عن استضافته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإجراء حوار معه سينشر للجميع دون مقابل، على حد قوله.

وظهر تاكر كارلسون في مقطع مصور نشره عبر حسابه بمنصة "إكس"، الثلاثاء، للحديث عن المقابلة من موسكو، التي يتواجد فيها منذ أسبوع، للتحضير لإجراء الحوار مع بوتين.

وقال كارلسون: "لا أحد يعلم ما الذي يحدث بين روسيا وأوكرانيا، ومن حق المواطن الأمريكي أن يكون على اطلاع حول ما يجري في هذه الحرب منذ عامين".

ووصف كارلسون الحرب في أوكرانيا بأنها "كارثة إنسانية" غيرت الحقائق السياسية والتجارية القائمة منذ فترة طويلة في جميع أنحاء العالم.

ودخل البيت الأبيض الأمريكي على خط المقابلة، ونفى أن يكون هناك أي قرار أمريكي بمنع كارلسون من إجراء حوار مع الرئيس الروسي.

وكان كارلسون قد صرح بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منعته من إجراء اللقاء مع بوتين مرتين، الأولى قبل 3 سنوات والأخيرة هذه المرة.

وعلقت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض على تلك المزاعم قائلة: "لا، على الأطلاق".